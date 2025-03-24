Ротань, Калюжный и другие лидеры могут уйти из Александрии летом

Тренеры Руслан Ротань (слева) и Сергей Кравченко. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Уже летом 2025 года соотношение сил в украинском футболе может измениться. "Александрия" готовится к замене главного тренера и потере лидеров команды.

Состав команды кардинально изменится, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Во время зимнего трансферного окна у "Александрии" были предложения как минимум по трем футболистам команды. Клуб решил никого не продавать до конца сезона, чтобы команда сумела финишировать в первой тройке УПЛ. Однако это было лишь отложенное решение, летом "Александрия" будет вынуждена продавать игроков.

Иван Калюжный в матче против сборной Бельгии. Фото: Reuters/Pablo Morano

Кто уйдет из клуба

Главным кандидатом на переход в другую команду является лидер "Александрии" Иван Калюжный. Летом у него закончится контракт, и полузащитник сборной Украины сможет присоединиться к другому клубу на правах свободного агента.

У "Александрии" были предложения по трансферу Калюжного, но они были отклонены. В клубе хотели, чтобы Иван помог команде завоевать как минимум второе место в УПЛ по итогам сезона. Помимо Калюжного, команду могут покинуть Шабанов, Кампуш и Беззер.

Калюжный в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Также в "Александрии" может поменяться главный тренер. Контракт Руслана Ротаня тоже завершается в конце июня 2025 года. Стороны не будут продлевать соглашение. Наставник может продолжить карьеру в "Полесье".

Напомним, в мадридском "Реале" летом тоже появится новый тренер, скоро начнутся переговоры с известным наставником.

Артем Милевский ответил на вопрос, который долго волновал поклонников бывшего футболиста.

Денис Попов летом может стать четвертым украинским игроком в известном турецком клубе.

Николай Шапаренко тоже может покинуть "Динамо" ради того, чтобы поработать со знаменитым тренером.