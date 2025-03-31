Поворознюк попал в скандал из-за женского футбола

Поворознюк признался, почему не понимает женский футбол
В Украине кроме мужского футбола также активно развивается женский. Однако не все понимают, для чего.
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк на своем YouTube-канале высказал мнение о женском футболе и необходимости его развития.
Это произошло во время разговора с журналисткой. Поворознюк отвечал на вопросы от подписчиков.
Что сказал Поворознюк
Его спросили о том, когда он займется женским футболом. Поворознюк ответил, что пока в планах этого нет.
"Ну не знаю. Это не для меня. Я не понимаю женского футбола. Там кроме красивых девушек я футбола не вижу. А с красивыми девушками надо что-то другое делать, а не в футбол играть. Это мое мнение", — сказал президент "Ингульца".
Клуб Поворознюка сейчас занимает 15 позицию в УПЛ. Это зона вылета в Первую лигу.
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