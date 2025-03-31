Челси заплатит Барселоне огромные деньги за одну из звезд каталонцев

Челси пригласит звезду Барселоны — сумма трансфера шокирует
До завершения европейских футбольных чемпионатов осталось несколько месяцев. Клубы уже рассматривают усиление на новый сезон.
Лондонский "Челси" возобновил интерес к защитнику каталонской "Барселоны" Жулю Кунде, пишет Daily Mail.
Английский клуб уже интересовался этим игроком ранее. Но в итоге проиграл конкуренцию "Барселоне".
Кунде и "Челси"
Французский защитник перешел в "Барселону" в 2022 году за 46 миллионов фунтов. Следовательно, вряд ли каталонцы будут готовы продать его за меньшую сумму. Что означает, что "Челси" придется серьезно потратиться.
В "Челси", по данным СМИ, заинтересованы во французе как в крайнем защитнике, поскольку эта позиция периодически "страдает". В первую очередь, из-за травм.
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