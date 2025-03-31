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Челси пригласит звезду Барселоны — сумма трансфера шокирует

31 марта 2025 18:45
Максим Коваленко - Редактор
Челси заплатит Барселоне огромные деньги за одну из звезд каталонцев
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска. Фото: Reuters/John Sibley
Максим Коваленко - Редактор

До завершения европейских футбольных чемпионатов осталось несколько месяцев. Клубы уже рассматривают усиление на новый сезон.

Лондонский "Челси" возобновил интерес к защитнику каталонской "Барселоны" Жулю Кунде, пишет Daily Mail.

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Английский клуб уже интересовался этим игроком ранее. Но в итоге проиграл конкуренцию "Барселоне".

Кунде и "Челси"

Французский защитник перешел в "Барселону" в 2022 году за 46 миллионов фунтов. Следовательно, вряд ли каталонцы будут готовы продать его за меньшую сумму. Что означает, что "Челси" придется серьезно потратиться.

В "Челси", по данным СМИ, заинтересованы во французе как в крайнем защитнике, поскольку эта позиция периодически "страдает". В первую очередь, из-за травм.

Еще одним игроком, которым активно интересуется команда Энцо Марески, является защитник "Борнмута" Дин Хейсен.

Напомним, голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин может перейти в другой европейский чемпионат.

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