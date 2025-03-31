Циганик пояснив відмову Степанова грати за збірну України

Циганик підтвердив, що тренери збірної "били" Степанова
Український журналіст Ігор Циганик прокоментував ситуацію з юним форвардом леверкузенського "Баєра" Артемом Степановим. Раніше футболіст відмовився виступати за збірну України U-20.
Про це журналіст розповів в ефірі свого YouTube-каналу.
Що насправді сталося зі Степановим
Циганик вважає, що Степанову дозволено мати певну гордість, але іноді він перегинає межу. При цьом журналіст розуміє гравця, до якого погано віднеслись тренери збірної.
"Наскільки я розумію, там був інцидент у збірній, коли Степанова ганяли "підсрачниками", чи "підзатильниками". І робили це люди, які, здавалося б, мали б мати педагогічну освіту й не поводитися так. Наскільки я розумію, така історія дійсно була", — сказав Циганик.
Журналіст вважає, що Степанову може бути неприємно бути в команді, де до нього застосовували силу.
Також Циганик вважає, що Степанов хоче грати за національну збірну України. Тому представникам збірної варто домовитись з гравцем за столом перемовин. При цьому футболісту варто переглянути своє ставлення.
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