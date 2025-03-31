Цыганык объяснил отказ Степанова играть за сборную Украины

Цыганык подтвердил, что тренеры сборной "били" Степанова
Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал ситуацию с юным форвардом леверкузенского "Байера" Артемом Степановым. Ранее футболист отказался выступать за сборную Украины U-20.
Об этом журналист рассказал в эфире своего YouTube-канала.
Что на самом деле произошло со Степановым
Цыганык считает, что Степанову позволено иметь определенную гордость, но иногда он перегибает палку. При этом журналист понимает игрока, к которому плохо отнеслись тренеры сборной.
"Насколько я понимаю, там был инцидент в сборной, когда Степанова гоняли "подсрачниками", или "подзатыльниками". И делали это люди, которые, казалось бы, должны были бы иметь педагогическое образование и не вести себя так. Насколько я понимаю, такая история действительно была", — сказал Цыганык.
Журналист считает, что Степанову может быть неприятно быть в команде, где к нему применяли силу.
Также Цыганык считает, что Степанов хочет играть за национальную сборную Украины. Поэтому представителям сборной стоит договориться с игроком за столом переговоров. При этом футболисту также стоит пересмотреть свое отношение.
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