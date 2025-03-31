Почему Артем Степанов не приехал в сборную Украины — скандальная версия

Почему Степанов не приехал в сборную — озвучена шокирующая версия
Украинский форвард немецкого "Байера" Артем Степанов отказался от приезда в сборную Украины U-20. Одна из версий о причине этого решения является очень скандальной.
Талантливый нападающий не захотел ехать в сборную из-за рукоприкладства в команде, сообщил журналист Владимир Крамар в эфире BurBuzz.
Это произошло во время одного из прошлых приездов игрока в сборную. После этого он сказал, что больше не приедет к этому тренерскому штабу.
Детали скандала
По данным источников журналиста, кто-то из тренеров команды "отвел Степанов в сторону" и "немного потрепал его". Причиной могло стать "неподобающее поведение" игрока.
Именно после этого инцидента Степанов, как уточнил журналист, заявил, что больше не приедет к этим тренерам.
Еще одна из версий, которую озвучили в BurBuzz, касалась желания самого футболиста играть уже за сборную U-21.
Напомним, наставник римской "Ромы" Клаудио Раньери обратился к игрокам из-за ситуации с Артемом Довбиком.
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