Почему Артем Степанов не приехал в сборную Украины — скандальная версия

Форвард немецкого "Байера" Артем Степанов. Фото: instagram.com/artem.stepaanov

Украинский форвард немецкого "Байера" Артем Степанов отказался от приезда в сборную Украины U-20. Одна из версий о причине этого решения является очень скандальной.

Талантливый нападающий не захотел ехать в сборную из-за рукоприкладства в команде, сообщил журналист Владимир Крамар в эфире BurBuzz.

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Это произошло во время одного из прошлых приездов игрока в сборную. После этого он сказал, что больше не приедет к этому тренерскому штабу.

Детали скандала

По данным источников журналиста, кто-то из тренеров команды "отвел Степанов в сторону" и "немного потрепал его". Причиной могло стать "неподобающее поведение" игрока.

Именно после этого инцидента Степанов, как уточнил журналист, заявил, что больше не приедет к этим тренерам.

Еще одна из версий, которую озвучили в BurBuzz, касалась желания самого футболиста играть уже за сборную U-21.

Напомним, наставник римской "Ромы" Клаудио Раньери обратился к игрокам из-за ситуации с Артемом Довбиком.

Также форвард сборной Украины рассказал о состоянии своего здоровья после матча Серии А против "Лечче".

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