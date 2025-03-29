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Кварцяный назвал самого талантливого украинского футболиста

29 марта 2025 11:41
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Кварцяный считает Степанова самым талантливым украинским футболистом
Виталий Кварцяный. Фото: dynamo.kiev.ua
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

В юношеских и молодежной сборных Украины много талантливых футболистов. Однако, среди них есть тот, кто выделяется на поле.

Об этом сообщил легендарный тренер Виталий Кварцяный, слова которого передает портал Sport-express.ua.

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Кварцяный рассказал, что, по его мнению, самым талантливым считается 17-летний центральный нападающий леверкузенского "Байера" Артем Степанов.

Артем Степанов
Артем Степанов. Фото: instagram.com/artem.stepaanov

По словам тренера, сын его бывшего игрока выделяется отличными физическими данными: высокий рост (193 см), скорость и прекрасное владение мячом.

Кварцяный отметил, что Артем превосходит своего отца по динамичности и в росте — тот был 190 см. Кроме того, юноша не склонен к травмам и обладает атлетичным телосложением, что является важным преимуществом.

По мнению тренера, Степанов демонстрирует интересный стиль игры, умеет удачно открываться, нацелен на ворота и хорошо работает с мячом. Кварцяный считает, что совершенствование дриблинга может превратить Артема в настоящую "машину" на поле. Он убежден, что при должном развитии форвард имеет все шансы стать выдающимся игроком мирового уровня и в будущем будет стоить больших денег.

Отметим, что Степанов выступает за молодежную команду "Байера" с 2022 года, но уже успел дебютировать за первую команду.

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