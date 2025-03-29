Кварцяний вважає Степанова найталановитішим українським футболістом

Віталій Кварцяний. Фото: dynamo.kiev.ua

У юнацьких та молодіжній збірних України багато талановитих футболістів. Однак серед них є той, хто виділяється на полі.

Про це повідомив легендарний тренер Віталій Кварцяний, слова якого передає портал Sport-express.ua.

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Кварцяний розповів, що, на його думку, найталановитішим вважається 17-річний центральний нападник леверкузенського "Байєра" Артем Степанов.

Артем Степанов. Фото: instagram.com/artem.stepaanov

За словами тренера, син його колишнього гравця виділяється чудовими фізичними даними: високий зріст (193 см), швидкість і прекрасне володіння м'ячем.

Кварцяний зазначив, що Артем перевершує свого батька за динамічністю та зростом — той був 190 см. Крім того, юнак не схильний до травм і має атлетичну статуру, що є важливою перевагою.

На думку тренера, Степанов демонструє цікавий стиль гри, вміє вдало відкриватися, націлений на ворота і добре працює з м'ячем. Кварцяний вважає, що вдосконалення дриблінгу може перетворити Артема на справжню "машину" на полі. Він переконаний, що за належного розвитку форвард має всі шанси стати видатним гравцем світового рівня і в майбутньому коштуватиме великих грошей.

Зазначимо, що Степанов виступає за молодіжну команду "Байєра" з 2022 року, але вже встиг дебютувати за першу команду.

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