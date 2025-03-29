Унаї Мельгоса висловився про майбутнє Артема Степанова у збірній України

У збірній України розповіли про плани на скандаліста Степанова
Футболіст леверкузенського "Байєра" Артем Степанов відмовився грати за збірну України U-20. У зв'язку з цим рішенням у бік футболіста і його батька посипалося багато критики.
Про свої плани на футболіста висловився головний тренер команди U-21 і куратор усіх юнацьких і молодіжних збірних Унаї Мельгоса в інтерв'ю Sport-express.ua.
Чи є плани на Степанова
Мельгоса не став говорити про конфлікт Степанова з тренером Дмитром Михайленком, але зазначив, що футболіст має українське громадянство і паспорт, тому може бути викликаний у будь-який момент.
Фахівець наголосив, що тренерський штаб продовжить стежити за його розвитком, як і за іншими гравцями, на благо збірної та самого футболіста.
"Наскільки мені відомо, Артем є гравцем з українським громадянством і паспортом. Відповідно, він може бути викликаний у будь-який момент. І поки це так, ми й надалі стежитимемо за його розвитком, як і за іншими гравцями, на благо національної збірної та самого футболіста", — сказав Мельгоса.
Нагадаємо, відомий тренер хоче стати головним тренером збірної України, якщо команду залишить Сергій Ребров.
У ФІФА та УЄФА ніколи не хотіли відсторонювати Росію, але їх поставили перед вибором.
Київське "Динамо" незабаром може покинути капітан команди Віталій Буяльський.
Жозе Моуріньо збирається викрасти гравця у Хосепа Гвардіоли.
Читайте Новини.LIVE!