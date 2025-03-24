Скандал в збірній Україні — Степанов з Баєра відмовився приїздити на матчі

Артем Степанов. Фото: УАФ

У збірній України U-20 великий скандал під час підготовки до чемпіонату світу, який пройде в Чилі у вересні та жовтні. Важливий гравець команди відмовився виступати за команду.

Йдеться про зірку молодіжної команди "Баєра" Артема Степанова, повідомив журналіст Віктор Вацко.

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За словами Вацка, головний тренер команди Дмитро Михайленко викликав Степанова у збірну, але той не приїхав.

У "Баєрі" заявили, що сім’я відмовилась від виступів за команду через те, що їм не сподобалось, як Михайленко висловився про гравця в інтерв’ю.

Батьку Степанова пропонували варіант, щоб він тренувався в U-21 з Унаї Мельгосою, а грав у U-20, але вони й на це не погодились.

Артем Степанов. Фото: "Баєр"

Вацку дуже не сподобалась поведінка футболіста, якого він назвав 17-річним "щеням" з великим его.

"Перед УАФ зараз серйозна дилема. З одного боку, в нас і так не розкішний вибір гравців. А з іншого – 17-річне "щеня" буде диктувати умови?

Це не завелике его для 17-річного навіть не футболіста?", — сказав Вацко.

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