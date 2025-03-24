Скандал в збірній Україні — Степанов з Баєра відмовився приїздити на матчі

Юна зірка відмовилася грати за Україну — його назвали "щеням"
У збірній України U-20 великий скандал під час підготовки до чемпіонату світу, який пройде в Чилі у вересні та жовтні. Важливий гравець команди відмовився виступати за команду.
Йдеться про зірку молодіжної команди "Баєра" Артема Степанова, повідомив журналіст Віктор Вацко.
Степанов шокував своєю поведінкою
За словами Вацка, головний тренер команди Дмитро Михайленко викликав Степанова у збірну, але той не приїхав.
У "Баєрі" заявили, що сім’я відмовилась від виступів за команду через те, що їм не сподобалось, як Михайленко висловився про гравця в інтерв’ю.
Батьку Степанова пропонували варіант, щоб він тренувався в U-21 з Унаї Мельгосою, а грав у U-20, але вони й на це не погодились.
Вацку дуже не сподобалась поведінка футболіста, якого він назвав 17-річним "щеням" з великим его.
"Перед УАФ зараз серйозна дилема. З одного боку, в нас і так не розкішний вибір гравців. А з іншого – 17-річне "щеня" буде диктувати умови?
Це не завелике его для 17-річного навіть не футболіста?", — сказав Вацко.
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