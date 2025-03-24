Скандал в сборной Украины — Степанов из Байера отказался приезжать на матчи

Артем Степанов. Фото: УАФ

В сборной Украины U-20 большой скандал во время подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Чили в сентябре и октябре. Важный игрок команды отказался выступать за команду.

Речь идет о звезде молодежной команды "Байера" Артеме Степанове, сообщил журналист Виктор Вацко.

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По словам Вацко, главный тренер команды Дмитрий Михайленко вызвал Степанова в сборную, но тот не приехал.

В "Байере" заявили, что семья отказалась от выступлений за команду из-за того, что им не понравилось, как Михайленко высказался об игроке в интервью.

Отцу Степанова предлагали вариант, чтобы он тренировался в U-21 с Унаи Мельгосой, а играл в U-20, но они и на это не согласились.

Артем Степанов. Фото: "Байер"

Вацко очень не понравилось поведение футболиста, которого он назвал 17-летним "щенком" с большим эго.

"Перед УАФ сейчас серьезная дилемма. С одной стороны, у нас и так не роскошный выбор игроков. А с другой — 17-летний "щенок" будет диктовать условия?

Это не слишком большое эго для 17-летнего даже не футболиста?" — сказал Вацко.

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