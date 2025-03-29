Унаи Мельгоса высказался о будущем Артема Степанова в сборной Украины

Артем Степанов. Фото: УАФ

Футболист леверкузенского "Байера" Артем Степанов отказался играть за сборную Украины U-20. В связи с этим решением в сторону футболиста и его отца посыпалось много критики.

О своих планах на футболиста высказался главный тренер команды U-21 и куратор всех юношеских и молодежных сборных Унаи Мельгоса в интервью Sport-express.ua.

Читайте также:

Унаи Мельгоса. Фото: УАФ

Есть ли планы на Степанова

Мельгоса не стал говорить о конфликте Степанова с тренером Дмитрием Михайленко, но отметил, что футболист имеет украинское гражданство и паспорт, поэтому может быть вызван в любой момент.

Специалист подчеркнул, что тренерский штаб продолжит следить за его развитием, как и за другими игроками, на благо сборной и самого футболиста.

"Насколько мне известно, Артем является игроком с украинским гражданством и паспортом. Соответственно, он может быть вызван в любой момент. И пока это так, мы и в дальнейшем будем следить за его развитием, как и за другими игроками, на благо национальной сборной и самого футболиста", — сказал Мельгоса.

Напомним, известный тренер хочет стать главным тренером сборной Украины, если команду покинет Сергей Ребров.

В ФИФА и УЕФА никогда не хотели отстранять Россию, но их поставили перед выбором.

Киевское "Динамо" вскоре может покинуть капитан команды Виталий Буяльский.

Жозе Моуриньо собирается похитить игрока у Хосепа Гвардиолы.