Унаи Мельгоса высказался о будущем Артема Степанова в сборной Украины

В сборной Украины рассказали о планах на скандалиста Степанова
Футболист леверкузенского "Байера" Артем Степанов отказался играть за сборную Украины U-20. В связи с этим решением в сторону футболиста и его отца посыпалось много критики.
О своих планах на футболиста высказался главный тренер команды U-21 и куратор всех юношеских и молодежных сборных Унаи Мельгоса в интервью Sport-express.ua.
Есть ли планы на Степанова
Мельгоса не стал говорить о конфликте Степанова с тренером Дмитрием Михайленко, но отметил, что футболист имеет украинское гражданство и паспорт, поэтому может быть вызван в любой момент.
Специалист подчеркнул, что тренерский штаб продолжит следить за его развитием, как и за другими игроками, на благо сборной и самого футболиста.
"Насколько мне известно, Артем является игроком с украинским гражданством и паспортом. Соответственно, он может быть вызван в любой момент. И пока это так, мы и в дальнейшем будем следить за его развитием, как и за другими игроками, на благо национальной сборной и самого футболиста", — сказал Мельгоса.
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