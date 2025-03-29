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В сборной Украины рассказали о планах на скандалиста Степанова

29 марта 2025 08:36
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Унаи Мельгоса высказался о будущем Артема Степанова в сборной Украины
Артем Степанов. Фото: УАФ
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Футболист леверкузенского "Байера" Артем Степанов отказался играть за сборную Украины U-20. В связи с этим решением в сторону футболиста и его отца посыпалось много критики.

О своих планах на футболиста высказался главный тренер команды U-21 и куратор всех юношеских и молодежных сборных Унаи Мельгоса в интервью Sport-express.ua.

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Унаи Мельгоса. Фото: УАФ

Есть ли планы на Степанова

Мельгоса не стал говорить о конфликте Степанова с тренером Дмитрием Михайленко, но отметил, что футболист имеет украинское гражданство и паспорт, поэтому может быть вызван в любой момент.

Специалист подчеркнул, что тренерский штаб продолжит следить за его развитием, как и за другими игроками, на благо сборной и самого футболиста.

"Насколько мне известно, Артем является игроком с украинским гражданством и паспортом. Соответственно, он может быть вызван в любой момент. И пока это так, мы и в дальнейшем будем следить за его развитием, как и за другими игроками, на благо национальной сборной и самого футболиста", — сказал Мельгоса.

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футбол Унаи Мельгоса Дмитрий Михайленко Сборная Украины U-21 Артем Степанов
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