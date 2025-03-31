Чому Артем Степанов не приїхав у збірну України — скандальна версія

Форвард німецького "Баєра" Артем Степанов. Фото: instagram.com/artem.stepaanov

Український форвард німецького "Баєра" Артем Степанов відмовився від приїзду до збірної України U-20. Одна із версій щодо причини цього рішення є дуже скандальною.

Талановитий нападник не захотів їхати до збірної через рукоприкладство у команді, повідомив журналіст Володимир Крамар в ефірі BurBuzz.

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Це сталося під час одного із минулих приїздів гравця до збірної. Після цього він сказав, що більше не приїде до цього тренерського штабу.

Деталі скандалу

За даними джерел журналіста, хтось із тренерів команди "відвів Степанов в бік" і "трохи пошарпав його". Причиною могла стати "неналежна поведінка" гравця.

Саме після цього інциденту Степанов, як уточнив журналіст, заявив, що більше не приїде до цих тренерів.

Ще одна із версій, яку озвучили у BurBuzz, стосувалася бажання самого футболіста грати вже за збірну U-21.

Нагадаємо, наставник римської "Роми" Клаудіо Раньєрі звернувся до гравців через ситуацію з Артемом Довбиком.

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