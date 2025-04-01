Павелка звинувачують у розтраті понад 1,5 млрд гривень на чолі УАФ

УАФ втратила величезні гроші через експрезидента
Андрій Шевченко понад рік є президентом Української Асоціації футболу. Під час виборів голови організації він озвучив ключові проблеми УАФ, серед яких була нецільова витрата коштів.
Результати аудиту підтвердили слова Шевченка, повідомляє "Чемпіон".
За час президентського терміну колишнього глави УАФ Андрія Павелка Асоціація втратила близько 1,7 млрд гривень. Це майже на 400 млн гривень більше, ніж зазначено в попередніх результатах перевірки. У квітні 2024-го УАФ оголосила, що аудитор виявив відтік активів у розмірі 1 млрд 342 млн 900 тис. грн.
Як УАФ втрачала гроші
Згідно з результатами аудиту, основних збитків Українська Асоціація футболу зазнала через операції з офшорними компаніями, втрату коштів через використання депозитів і витрати. Також втрати спричинені завищенням вартості придбаних товарів і послуг, а також системою виплат винагород.
Дочірня компанія УАФ під назвою "ФФУ Продакшн", яка була створена у 2016 році, закуповувала обладнання та сировину для роботи заводу з виробництва покриття для штучних газонів. Загальні втрати УАФ при фінансуванні цього проєкту склали 286,2 млн гривень. У цій справі було заарештовано Ігоря Павелка та Юрія Запісоцького.
Повідомляється, що за вісім років президентства Андрія Павелка УАФ втратила не тільки великі гроші, які слід було витратити на розвиток спорту — крім фінансових активів, постраждала і репутація організації. Цей збиток неможливо оцінити в цифрах.
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