Павелка звинувачують у розтраті понад 1,5 млрд гривень на чолі УАФ

Андрій Павелко під час роботи в УАФ. Фото: УНІАН

Андрій Шевченко понад рік є президентом Української Асоціації футболу. Під час виборів голови організації він озвучив ключові проблеми УАФ, серед яких була нецільова витрата коштів.

Результати аудиту підтвердили слова Шевченка, повідомляє "Чемпіон".

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За час президентського терміну колишнього глави УАФ Андрія Павелка Асоціація втратила близько 1,7 млрд гривень. Це майже на 400 млн гривень більше, ніж зазначено в попередніх результатах перевірки. У квітні 2024-го УАФ оголосила, що аудитор виявив відтік активів у розмірі 1 млрд 342 млн 900 тис. грн.

Андрій Павелко з рекордсменами збірної України. Фото: УНІАН

Як УАФ втрачала гроші

Згідно з результатами аудиту, основних збитків Українська Асоціація футболу зазнала через операції з офшорними компаніями, втрату коштів через використання депозитів і витрати. Також втрати спричинені завищенням вартості придбаних товарів і послуг, а також системою виплат винагород.

Дочірня компанія УАФ під назвою "ФФУ Продакшн", яка була створена у 2016 році, закуповувала обладнання та сировину для роботи заводу з виробництва покриття для штучних газонів. Загальні втрати УАФ при фінансуванні цього проєкту склали 286,2 млн гривень. У цій справі було заарештовано Ігоря Павелка та Юрія Запісоцького.

Повідомляється, що за вісім років президентства Андрія Павелка УАФ втратила не тільки великі гроші, які слід було витратити на розвиток спорту — крім фінансових активів, постраждала і репутація організації. Цей збиток неможливо оцінити в цифрах.

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