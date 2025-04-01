Павелко обвиняют в растрате более 1,5 млрд гривен во главе УАФ

Андрей Павелко во время работы в УАФ. Фото: УНИАН

Андрей Шевченко больше года является президентом Украинской Ассоциации футбола. Во время выборов главы организации он озвучил ключевые проблемы УАФ, среди которых было нецелевой расход средств.

Результаты аудита подтвердили слова Шевченко, сообщает "Чемпион".

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За время президентского срока бывшего главы УАФ Андрея Павелко Ассоциация потеряла около 1,7 млрд гривен. Это почти на 400 млн гривен больше, чем сумма, указанная в предварительных результатах проверки. В апреле 2024-го УАФ объявила, что аудитор обнаружил отток активов в размере 1 млрд 342 млн 900 тыс. грн.

Андрей Павелко с рекордсменами сборной Украины. Фото: УНИАН

Как УАФ теряла деньги

Согласно результатам аудита, основные убытки Украинская Ассоциация футбола понесла из-за операций с оффшорными компаниями, потери средств из-за использования депозитов и расходов. Также потери вызваны завышением стоимости приобретенных товаров и услуг, а также системой выплат вознаграждений.

Дочерняя компания УАФ под названием "ФФУ Продакшн", которая была создана в 2016 году, закупала оборудование и сырье для работы завода по производству покрытия для искусственных газонов. Общие потери УАФ при финансировании этого проекта составили 286,2 млн гривен. По этому делу были арестованы Игорь Павелко и Юрий Записоцкий.

Сообщается, что за восемь лет президентства Андрея Павелко УАФ потеряла не только большие деньги, которые следовало потратить на развитие спорта. Помимо финансовых активов, пострадала и репутация организации, и этот ущерб невозможно оценить в цифрах.

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