УАФ хочет натурализовать Педриньо, но сам игрок сомневается

Педриньо с другими игроками "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Украинская ассоциация футбола (УАФ) хочет натурализовать бразильского полузащитника "Шахтера" Педриньо. Работа по получению гражданства уже началась.

Об этом сообщил агент футболиста Уилл Данташ в интервью A Bola со ссылкой на No Ataque.

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Педриньо. Фото: ФК "Шахтер"

Натурализация Педриньо

По словам агента, УАФ активно поддерживает вопрос натурализации 26-летнего бразильца. Сомнения есть только у самого игрока и его окружения.

Основная проблема заключается в том, что после натурализации и первого матча за сборную Украины Педриньо потеряет возможность играть за другие сборные, в том числе, за Бразилию.

Данташ считает, что его подопечный еще молод, чтобы принимать подобные решения, ведь ситуация в футболе может быстро измениться.

Отметим, что о натурализации Педриньо в СМИ пишут уже год и складывается мнение, что инициатива принадлежит агентам игрока.

В сезоне 2024/2025 Педриньо сыграл за "Шахтер" 22 матча, забил один гол и сделал четыре ассиста.

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