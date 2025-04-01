УАФ хоче натуралізувати Педріньо, але сам гравець сумнівається

Україна хоче натуралізувати бразильця Шахтаря
Українська асоціація футболу (УАФ) хоче натуралізувати бразильського півзахисника "Шахтаря" Педріньйо. Робота з отримання громадянства вже почалася.
Про це повідомив агент футболіста Вілл Данташ в інтерв'ю A Bola з посиланням на No Ataque.
Натуралізація Педріньйо
За словами агента, УАФ активно підтримує питання натуралізації 26-річного бразильця. Сумніви є лише у самого гравця та його оточення.
Основна проблема полягає в тому, що після натуралізації та першого матчу за збірну України Педріньйо втратить можливість грати за інші збірні, в тому числі, за Бразилію.
Данташ вважає, що його підопічний ще молодий, щоб ухвалювати подібні рішення, адже ситуація у футболі може швидко змінитися.
Зазначимо, що про натуралізацію Педріньйо в ЗМІ пишуть вже рік та складається думка, що ініціатива належить агентам гравця.
У сезоні 2024/2025 Педріньйо зіграв за "Шахтар" 22 матчі, забив один гол і зробив чотири асисти.
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