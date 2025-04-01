Ребров зарабатывает в сборной Украины меньше, чем думали болельщики

Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: УНИАН

Сергей Ребров работает со сборной Украины уже больше полутора лет. Можно подвести итоги его деятельности, а также оценить зарплату наставника, которую ему выплачивает УАФ.

Ребров не входит в список самых высокооплачиваемых тренеров Европы, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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От Сергея Реброва ждут выхода сборной Украины на ЧМ-2026. Национальная команда не сумела квалифицироваться на турнир с помощью Лиги Наций и готовится к отборочным поединкам. В то же время стало известно, какую сумму получает наставник.

Сергей Ребров во время пресс-конференции. Фото: УНИАН

Сколько Ребров зарабатывает в сборной Украины

Впервые в публичном пространстве была озвучена сумма зарплаты, которую получает главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Согласно данным журналиста Игоря Бурбаса, наставник "сине-желтых", 50-летний специалист получает выплаты от двух источников. Первый — это спонсор Сергея Реброва, который использует его имиджевые права и берет на себя часть зарплаты. По данным журналиста, речь идет о 93 тысячах евро в месяц.

Сергей Ребров в ОП. Фото: УНИАН

Вторым источником зарплаты Реброва являются поступления из УАФ, которая платит тренеру около 30 тысяч евро. Таким образом, общая сумма зарплаты наставника сборной Украины составляет приблизительно 120 тысяч евро в месяц (полтора миллиона евро в год).

Для сравнения: Юлиан Нагельсманн в сборной Германии зарабатывает порядка 4,8 млн евро в месяц. Доход Роберто Мартинеса в сборной Португалии составляет 4 млн евро.

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