Максимов натякнув на можливість зникнення Ворскли з УПЛ

Тренер Юрій Максимов під час матчу. Фото: УНІАН

Уболівальники "Ворскли" мають готуватися до неприємних звісток про команду. Головний тренер Юрій Максимов песимістично налаштований щодо майбутнього полтавського клубу.

У "Ворскли" виникли серйозні фінансові проблеми, повідомляє YouTube-канал "Футбол України".

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Полтавська "Ворскла" зазнала першої поразки в офіційних матчах 2025 року. Команда Юрія Максимова зіграла внічию з "Динамо" та "Карпатами", обіграла "Рух", але потім поступилася "Кривбасу". Окрім суперечливих результатів, у клубі є ще одна проблема, яка заважає концентруватися на футболі.

Юрій Максимов та Мірча Луческу. Фото: УНІАН

Що Максимов сказав про долю "Ворскли"

Головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов після матчу з "Кривбасом" засмутив уболівальників полтавської команди. Вона програла вдома у 22 турі УПЛ із рахунком 0:1. Наставник "Ворскли" заговорив про проблеми, які стосуються фінансування клубу.

Максимов зізнався, що в команді поступово перестають вірити в обіцянки керівництва щодо перспектив клубу. Головною метою полтавців є "дожити" до літа, але ніхто не знає, що буде далі. Не виключено, що існування "Ворскли" дійсно опиниться під загрозою.

Після 22 турів полтавці посідають 13 місце в турнірній таблиці. Це зона перехідних матчів. Існує ймовірність, що команда Максимова вилетить з елітного дивізіону за підсумками сезону.

Нагадаємо, майбутнє київського "Динамо" теж опинилося під загрозою через можливий продаж клубу.

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