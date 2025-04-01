Максимов намекнул на возможность исчезновения Ворсклы из УПЛ

Тренер Юрий Максимов во время матча. Фото: УНИАН

Болельщики "Ворсклы" должны готовиться к неприятным известиям о команде. Главный тренер Юрий Максимов пессимистично настроен по поводу будущего полтавского клуба.

У "Ворсклы" возникли серьезные финансовые проблемы, сообщает YouTube-канал "Футбол Украины".

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Полтавская "Ворскла" потерпела первое поражение в официальных матчах 2025 года. Команда Юрия Максимова сыграла вничью с "Динамо" и "Карпатами", обыграла "Рух", но затем уступила "Кривбассу". Помимо противоречивых результатов, в клубе есть еще одна проблема, которая мешает концентрироваться на футболе.

Юрий Максимов и Мирча Луческу. Фото: УНИАН

Что Максимов сказал о судьбе "Ворсклы"

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов после матча с "Кривбассом" расстроил болельщиков полтавской команды. Она проиграла дома в 22 туре УПЛ со счетом 0:1. Наставник "Ворсклы" заговорил о проблемах, которые касаются финансирования клуба.

Максимов признался, что в команде постепенно перестают верить в обещания руководства по поводу перспектив клуба. Главной целью полтавчан является "дожить" до лета, но никто не знает, что будет дальше. Не исключено, что существование "Ворсклы" действительно окажется под угрозой.

После 22 туров полтавчане занимают 13 место в турнирной таблице. Это зона переходных матчей. Существует вероятность, что команда Максимова вылетит из элитного дивизиона по итогам сезона.

Напомним, будущее киевского "Динамо" тоже оказалось под угрозой из-за возможной продажи клуба.

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