Усього 4 прості вправи допоможуть позбутися болю у спині надовго

Базова вправа для здорової спини. Фото: скріншот YouTube

Біль у спині є поширеною проблемою, яка торкається людей різного віку і способу життя. Незалежно від того, чи це наслідок сидячої роботи, недостатньої фізичної активності чи травми, важливо знайти ефективні способи для полегшення дискомфорту.

Ми розглянемо чотири прості вправи, які можуть допомогти вам позбутися болю в спині, інформує портал Новини.LIVE.

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Ритм сучасного життя не завжди дозволяє записатися в тренажерний зал або масажний салон. Однак, це не вирок. Займатися гімнастикою та спортом можна навіть удома. Усього пів години на день позбавлять такого поширеного явища, як біль у спині. Вона виникає через нестачу активності та сидячої роботи. Ці вправи допоможуть зміцнити спину і позбутися неприємних відчуттів.

Перша вправа: Кошик для новин

Ця вправа допомагає розслабити м'язи спини. Ляжте на спину, зігніть коліна і поставте стопи на підлогу. Повільно підніміть таз, формуючи пряму лінію від плечей до колін. Затримайтеся в цій позиції на 10-15 секунд, а потім повільно поверніться в початкове положення. Повторіть 10-15 разів. Ця вправа зміцнює м'язи спини та покращує гнучкість.

Вправа для розтянування м'язів. Фото: скріншот YouTube

Друга вправа: Розтягування м'язів спини

Станьте на коліна, а потім сідайте на п’яти. Витягніть руки вперед, нахиляючись до підлоги. Залишайтеся в цій позиції 20-30 секунд. Це розтягування знижує напругу в м'язах спини та покращує кровообіг. Регулярне виконання цієї вправи допоможе вам відчути полегшення.

Розтягування м'язів спини в положенні лежачи. Фото: скріншот YouTube

Третя вправа: Сидяче скручування

Сядьте на підлогу, витягніть ноги вперед. Зігніть праву ногу в коліні, поставте праву стопу за ліве коліно. Обхопіть праве коліно лівою рукою і повільно поверніться вправо. Залишайтеся в цій позиції 15-20 секунд, потім повторіть на іншу сторону. Ця вправа покращує гнучкість хребта і зменшує біль у спині.

Виконання нахилів для здорової спини. Фото: pexels.com

Четверта вправа: Підняття ніг

Ляжте на спину, руки вздовж тіла. Повільно підніміть обидві ноги на 30 градусів, затримайтеся в цій позиції на 10 секунд, а потім опустіть. Повторіть 10-15 разів. Ця вправа допомагає зміцнити м'язи живота і підтримує хребет у правильному положенні.

Вправа підняття ніг. Фото: скріншот YouTube

Не забувайте, що регулярність є ключем до успіху. Виконуючи ці вправи щодня, ви зможете зменшити біль у спині та покращити загальний стан здоров'я. Пам'ятайте, що перед початком будь-якого тренування слід проконсультуватися з лікарем, особливо якщо у вас є хронічні проблеми зі спиною.

Здоров'я вашої спини залежить від вас. Включивши ці прості вправи у свій щоденний режим, ви зможете не лише полегшити біль, але й запобігти його появі в майбутньому. Піклуйтеся про своє тіло, і воно віддячить вам здоров'ям і комфортом.

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