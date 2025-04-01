Ветеран із Бахмутського напрямку розповів як спорт рятує після поранення

Ветеран Сергій Мицик. Фото: Новини.LIVE

В Україні стартував другий етап програми "Ветаранський спорт", яка надає щоквартальну допомогу ветеранам війни у 1500 грн на заняття спортом. Свою історію розповів ветеран Сергій Мицик. Чоловіку 38 років, він отримав поранення під час звільнення Кліщіївки на Бахмутському напрямку у 2023 році, а зараз намагається адаптуватися до цивільного життя.

Про це Сергій Мицик розповів кореспонденту Новини.LIVE.

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Сергій відверто зізнається: спорт став для нього порятунком від нав'язливих думок про війну.

"Спорт дуже важливо грає роль в сьогоднішньому житті, бо він мене звільняє, мою голову від тих негативних думок, які нас оточують. Ми в війні до цих пір. Така ситуація невизначеності, я думаю, всіх вона хвилює, а ветеранів тим більше. Тому, коли я займаюся спортом, тренуюсь, я не думаю про це", — розповідає боєць.

За його словами, програма від держави — це хороший крок, хоч і недостатній. Він вважає важливим, що бізнес також долучається до підтримки ветеранів.

"Це вже якийсь позитивний рух в цьому напрямку, я за такий рух. Але цього не достатньо. Ми ж розуміємо, що бізнес на це втратить власні кошти. За це велика повага бізнесу, але я думаю, що держава повинна підтримати на своєму рівні окремо", — зазначив Сергій Мицик.

Нагадаємо, що у першому кварталі 2025 року програмою "Ветеранський спорт" скористалися вже 22 тисячі осіб. У другому етапі Мінветеранів ставить амбітну ціль — залучити до тренувань щонайменше 100 тисяч ветеранів.

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