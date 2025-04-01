Програма Ветеранський спорт — як ветерани отримують гроші на спортзал

Тренування в спортзалі. Фото: Новини.LIVE

Із 1 квітня в Україні розпочався другий етап подання заявок на участь у програмі "Ветеранський спорт", яка передбачає щоквартальну фінансову підтримку для ветеранів. Вони матимуть змогу отримувати щомісячну допомогу у 1500 гривень на заняття спортом у залах, басейнах та інших спортивних установах. У першому кварталі 2025 року програмою вже скористалися 22 тисячі осіб, а загалом зареєструвалися 25 тисяч ветеранів.

Про це заявила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова Новини.LIVE.

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"Ветеранський спорт — це не завжди спорт у світі інвалідністю. І тому, власне, ми розпочали програму "Ветеранський спорт", яка дає можливість ветерану вийти і почати займатися спортом в найближчому до себе спортзалі. І така підтримка від держави, на мій погляд, є важливим поштовхом до того, щоб вийти з дому, почати спілкуватися, почати займатися своїм фізичним і волонтерним здоров'ям", — повідомила Наталія Калмикова.

За її словами, держава вже створила технічні умови для залучення спортивних закладів до програми. Сьогодні будь-який ветеран, маючи доступ до програми, може звернутися до найближчого спортзалу й розпочати тренування без зайвої бюрократії.

"Дуже багато спортивних залів зробили необхідні кроки з точки зору підключення відповідних МСС-кодів для того, щоб отримувати оплату. 25 тисяч ветеранів зареєструвалися на програму, у першому кварталі отримали кошти, 22 тисячі скористалися цією послугою. Тобто вони одразу, автоматично переходять у другий квартал і їм просто за другий квартал будуть нараховані кошти", — пояснила міністерка у справах ветеранів України

Наразі мета міністерства — залучити до програми 100 тисяч учасників уже впродовж найближчих трьох місяців.

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