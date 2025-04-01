Программа Ветеранский спорт — как ветераны получают деньги на спортзал

Тренировка в спортзале. Фото: Новини.LIVE

С 1 апреля в Украине начался второй этап подачи заявок на участие в программе "Ветеранский спорт", которая предусматривает ежеквартальную финансовую поддержку для ветеранов. Они смогут получать ежемесячную помощь в 1500 гривен на занятия спортом в залах, бассейнах и других спортивных учреждениях. В первом квартале 2025 года программой уже воспользовались 22 тысячи человек, а всего зарегистрировались 25 тысяч ветеранов.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова Новини.LIVE.

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"Ветеранский спорт — это не всегда спорт в мире инвалидности. И поэтому, собственно, мы начали программу "Ветеранский спорт", которая дает возможность ветерану выйти и начать заниматься спортом в ближайшем к себе спортзале. И такая поддержка от государства, на мой взгляд, является важным толчком к тому, чтобы выйти из дома, начать общаться, начать заниматься своим физическим и волонтерским здоровьем", — сообщила Наталья Калмыкова.

По ее словам, государство уже создало технические условия для привлечения спортивных учреждений к программе. Сегодня любой ветеран, имея доступ к программе, может обратиться в ближайший спортзал и начать тренировки без лишней бюрократии.

"Очень много спортивных залов сделали необходимые шаги с точки зрения подключения соответствующих МСС-кодов для того, чтобы получать оплату. 25 тысяч ветеранов зарегистрировались на программу, в первом квартале получили средства, 22 тысячи воспользовались этой услугой. То есть они сразу, автоматически переходят во второй квартал и им просто за второй квартал будут начислены средства", — пояснила министр по делам ветеранов Украины

Сейчас цель министерства — привлечь к программе 100 тысяч участников уже в течение ближайших трех месяцев.

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