Відомий український спортсмен втратив батька на фронті

Юрій Борщенко під час служби в ЗСУ. Фото: Facebook

Українську спортивну спільноту вразила звістка про загибель батька одного з відомих волейболістів країни. Юрій Борщенко пожертвував собою під час бою в Донецькій області.

Військовослужбовця з почестями провели в останню путь, повідомляє Сумська міська рада.

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Юрій Борщенко загинув 7 березня 2025 року. Його загін виконував бойове завдання на Донбасі. Під час відбиття атаки російських окупантів воїн ЗСУ дістав поранення, які виявилися не сумісними з життям.

Похорон Юрія Борщенка. Фото: Facebook

Військовослужбовця проводили в останню путь

Тіло українського героя доставили в його рідне місто Суми. Похорон відбувся 27 березня. У церемонії взяли участь бойові побратими Юрія, які разом із ним захищали країни в найгарячіших точках фронту.

Юрій Борщенко був рідним батьком одного з лідерів волейбольного клубу української Суперліги "Решетилівка" Костянтина Борщенка. Капітан цього клубу повідомив, що всі охочі можуть взяти участь у зборі коштів для рідних загиблого військовослужбовця.

Юрію Борщенку назавжди залишилося 52 роки.

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