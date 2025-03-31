Известный украинский спортсмен потерял отца на фронте

Юрий Борщенко во время службы в ВСУ. Фото: Facebook

Украинское спортивное сообщество потрясло известие о гибели отца одного из известных волейболистов страны. Юрий Борщенко пожертвовал собой во время боя в Донецкой области.

Военнослужащего с почестями провели в последний путь, сообщает Сумской городской совет.

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Юрий Борщенко погиб 7 марта 2025 года. Его отряд выполнял боевое задание на Донбассе. Во время отражения атаки российских оккупантов воин ВСУ получил ранения, которые оказались не совместимы с жизнью.

Похороны Юрия Борщенко. Фото: Facebook

Военнослужащего проводили в последний путь

Тело украинского героя доставили в его родной город Сумы. Похороны состоялись 27 марта. В церемонии приняли участие боевые побратимы Юрия, которые вместе с ним защищали страны в самых горячих точках фронта.

Юрий Борщенко был родным отцом одного из лидеров воллейбольного клуба украинской Суперлиги "Решетиловка" Константина Борщенко. Капитан этого клуба сообщил, что все желающие могут принять участие в сборе средств для родных погибшего военнослужащего.

Юрию Борщенко навсегда осталось 52 года.

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