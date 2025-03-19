Бывший спортсмен погиб во время обороны Донецкой области

Денис Денисюк во время службы в рядах ВСУ. Фото: Facebook

Еще один защитник Украины, который был перспективным спортсменом, пожертвовал собой в боях с российскими оккупантами. Опытный боец ВСУ Денис Денисюк погиб в Донецкой области.

Денисюк добровольно присоединился к одному из армейских подразделений, сообщает в Facebook пресс-служба Житомирского областного совета.

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Денис Денисюк родился и вырос в Житомирской области. Он с детства увлекался боевыми видами спорта, с малых лет занимался в одном из местных клубов единоборств.

Благодаря настойчивости и усердности Денисюк достиг больших успехов в каратэ. Он регулярно участвовал в национальных и международных турнирах, получил коричневый пояс в своем виде спорта.

Денис Денисюк на фронте. Фото: Facebook

Служба спортсмена в армии

Еще во время обучения в Университете Денисюка призвали в армию, и Денис связал со службой в ВСУ значительную часть жизни. Он принял участие в АТО, был удостоен медали "Ветеран войны — Участник боевых действий".

После окончания контракта с ВСУ спортсмен уехал из Украины, но вернулся на родину вскоре после полномасштабного вторжения россиян в 2022 году. Он добровольно вернулся в армию и защищал страну во многих горячих точках фронта. Денисюк прошел службу в Великобритании, где получил ценный опыт.

Свой последний бой Денис Денисюк принял 14 марта в Донецкой области. Украинскому военнослужащему навсегда осталось 28 лет.

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