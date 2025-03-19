Колишній спортсмен загинув під час оборони Донецької області

Денис Денисюк під час служби в лавах ЗСУ. Фото: Facebook

Ще один захисник України, який був перспективним спортсменом, пожертвував собою в боях із російськими окупантами. Досвідчений боєць ЗСУ Денис Денисюк загинув на Донеччині.

Денисюк добровільно приєднався до одного з армійських підрозділів, повідомляє у Facebook пресслужба Житомирської обласної ради.

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Денис Денисюк народився і виріс у Житомирській області. Він з дитинства захоплювався бойовими видами спорту, з малих років займався в одному з місцевих клубів єдиноборств.

Завдяки наполегливості та старанності Денисюк досяг великих успіхів у карате. Він регулярно брав участь у національних і міжнародних турнірах, отримав коричневий пояс у своєму виді спорту.

Денис Денисюк на фронті. Фото: Facebook

Служба спортсмена в армії

Ще під час навчання в Університеті Денисюка призвали в армію, і Денис пов'язав зі службою в ЗСУ значну частину життя. Він узяв участь в АТО, був удостоєний медалі "Ветеран війни — Учасник бойових дій".

Після закінчення контракту із ЗСУ спортсмен виїхав з України, але повернувся на батьківщину незабаром після повномасштабного вторгнення росіян у 2022 році. Він добровільно повернувся в армію і захищав країну в багатьох гарячих точках фронту. Денисюк пройшов службу у Великій Британії, де отримав цінний досвід.

Свій останній бій Денис Денисюк прийняв 14 березня в Донецькій області. Українському військовослужбовцю назавжди залишилося 28 років.

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