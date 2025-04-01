Ветеран из Бахмутского направления рассказал как спорт спасает после ранения

Ветеран Сергей Мицик. Фото: Новини.LIVE

В Украине стартовал второй этап программы "Ветаранский спорт", которая предоставляет ежеквартальную помощь ветеранам войны в 1500 грн на занятия спортом. Свою историю рассказал ветеран Сергей Мицик. Мужчине 38 лет, он получил ранение при освобождении Клещеевки на Бахмутском направлении в 2023 году, а сейчас пытается адаптироваться к гражданской жизни.

Об этом Сергей Мыцык рассказал корреспонденту Новини.LIVE.

Читайте также:

Ветеран войны объяснил, как спорт помогает ему адаптироваться к гражданской жизни

Сергей откровенно признается: спорт стал для него спасением от навязчивых мыслей о войне.

"Спорт очень важно играет роль в сегодняшней жизни, потому что он меня освобождает, мою голову от тех негативных мыслей, которые нас окружают. Мы в войне до сих пор. Такая ситуация неопределенности, я думаю, всех она волнует, а ветеранов тем более. Поэтому, когда я занимаюсь спортом, тренируюсь, я не думаю об этом", — рассказывает боец.

По его словам, программа от государства — это хороший шаг, хотя и недостаточный. Он считает важным, что бизнес также приобщается к поддержке ветеранов.

"Это уже какое-то положительное движение в этом направлении, я за такое движение. Но этого не достаточно. Мы же понимаем, что бизнес на это потеряет собственные средства. За это большое уважение бизнеса, но я думаю, что государство должно поддержать на своем уровне отдельно", — отметил Сергей Мицик.

Напомним, что в первом квартале 2025 года программой "Ветеранский спорт" воспользовались уже 22 тысячи человек. Во втором этапе Минветеранов ставит амбициозную цель — привлечь к тренировкам не менее 100 тысяч ветеранов.

Также недавно украинское спортивное сообщество узнало печальную весть — в бою на фронте погиб отец известного спортсмена.