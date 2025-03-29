Усик пояснив, навіщо показав шаблю Мазепи після бою з Ф'юрі

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик вважає, що українцям важливо показати свою ідентичність. Саме це він зробив, коли після реваншу з Тайсоном Ф’юрі всім продемонстрував шаблю Івана Мазепи.

Про це Усик розповів у інтерв’ю AFP, передає Yahoo!Sports.

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Усик підкреслив, що Україна — це окрема нація, яка століттями боролася проти російського панування. Він наголосив, що незалежно від того, як називалася Російська імперія в різні періоди, українці завжди чинили опір і відстоювали свою свободу.

"Важливо підкреслити, що Україна — це окрема нація, яка вже 300 років чинить опір російському пануванню, незалежно від назв імперії в різні епохи", — сказав Усик.

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпіон пояснив, що він мотивований залишатися у професійному боксі для того, щоб представляти Україну на міжнародній арені, розповідати світові правду про війну та допомагати фінансово українській армії й цивільним.

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