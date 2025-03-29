Усик объяснил, зачем показал саблю Мазепы после боя с Фьюри

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик считает, что украинцам важно показать свою идентичность. Именно это он сделал, когда после реванша с Тайсоном Фьюри всем продемонстрировал саблю Ивана Мазепы.

Об этом Усик рассказал в интервью AFP, передает Yahoo!Sports.

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Усик подчеркнул, что Украина — это отдельная нация, которая веками боролась против российского господства. Он подчеркнул, что независимо от того, как называлась Российская империя в разные периоды, украинцы всегда сопротивлялись и отстаивали свою свободу.

"Важно подчеркнуть, что Украина — это отдельная нация, которая уже 300 лет сопротивляется российскому господству, независимо от названий империи в разные эпохи", — сказал Усик.

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпион пояснил, что он мотивирован оставаться в профессиональном боксе для того, чтобы представлять Украину на международной арене, рассказывать миру правду о войне и помогать финансово украинской армии и гражданским.

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