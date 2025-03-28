Усик намекнул на возможный бой — кто будет соперником

Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Украинский боксер Александр Усик продолжает отдых после двух побед над британцем Тайсоном Фьюри. Однако, уже рассматривает варианты относительно следующих соперников.

В Instagram украинского чемпиона появился интересный пост, который может намекать на один из будущих боев Усика, пишет портал Новини.LIVE.

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Слухи о возможности этого поединка идут уже давно. Сам Усик, похоже, также рассматривает этот вариант.

Александр Усик против Джейка Пола. Фото: скриншот

О ком идет речь

Об американском блогере Джейке Поле. СМИ уже некоторое время обсуждают вариант этого боя, отмечая, что он может состояться по правилам ММА в октагоне, или на ринге.

Один из постов о возможном бое с Полом появился в сториз Усика. Он тегнул Пола и оставил "смайлик-наблюдение".

Отметим, что в посте речь идет о бое именно по правилам ММА, то есть не на классическом ринге.

Джейк Пол стал известным после боя с легендой бокса Майком Тайсоном, за который получил 40 миллионов долларов.

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