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Усик намекнул на неожиданный бой и соперника

28 марта 2025 18:14
Алексей Паламарчук - Редактор
Усик намекнул на возможный бой — кто будет соперником
Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa
Алексей Паламарчук - Редактор

Украинский боксер Александр Усик продолжает отдых после двух побед над британцем Тайсоном Фьюри. Однако, уже рассматривает варианты относительно следующих соперников.

В Instagram украинского чемпиона появился интересный пост, который может намекать на один из будущих боев Усика, пишет портал Новини.LIVE.

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Слухи о возможности этого поединка идут уже давно. Сам Усик, похоже, также рассматривает этот вариант.

Усик Пол
Александр Усик против Джейка Пола. Фото: скриншот

О ком идет речь

Об американском блогере Джейке Поле. СМИ уже некоторое время обсуждают вариант этого боя, отмечая, что он может состояться по правилам ММА в октагоне, или на ринге.

Один из постов о возможном бое с Полом появился в сториз Усика. Он тегнул Пола и оставил "смайлик-наблюдение".

Отметим, что в посте речь идет о бое именно по правилам ММА, то есть не на классическом ринге.

Джейк Пол стал известным после боя с легендой бокса Майком Тайсоном, за который получил 40 миллионов долларов.

Напомним, мадридский "Атлетико" этим летом хочет приобрести игрока сборной Украины.

Если Сергей Ребров покинет сборную Украины, уже есть кандидат, который готов его заменить.

Виталий Буяльский может уйти из киевского "Динамо" этим летом и переехать в Европу.

Стало известно, где в следующем сезоне будет играть игрок "Жироны" Виктор Цыганков.

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