Усик натякнув на можливий бій — хто буде суперником

Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Український боксер Олександр Усик продовжує відпочинок після двох перемог над британцем Тайсоном Ф'юрі. Проте, вже розглядає варіанти щодо наступних суперників.

У Instagram українського чемпіона з'явився цікавий пост, який може натякати на один із майбутніх боїв Усика, пише портал Новини.LIVE.

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Чутки щодо можливості цього поєдинку йдуть вже давно. Сам Усик, видається, також розглядає цей варіант.

Олександр Усик проти Джейка Пола. Фото: скриншот

Про кого йдеться

Про американського блогера Джейка Пола. ЗМІ вже деякий час обговорюють варіант цього бою, зазначаючи, що він може відбутися за правилами ММА в октагоні, або на ринзі.

Один із постів про можливий бій з Полом з'явився в сторіз Усика. Він тегнув Пола та залишив "смайлик-спостереження".

Зазначимо, що у пості йдеться про бій саме за правилами ММА, тобто не на класичному ринзі.

Джейк Пол став відомим після бою з легендою боксу Майком Тайсоном, за який отримав 40 мільйонів доларів.

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