Усик натякнув на можливий бій — хто буде суперником

Усик натякнув на неочікуваний бій та суперника
Український боксер Олександр Усик продовжує відпочинок після двох перемог над британцем Тайсоном Ф'юрі. Проте, вже розглядає варіанти щодо наступних суперників.
У Instagram українського чемпіона з'явився цікавий пост, який може натякати на один із майбутніх боїв Усика, пише портал Новини.LIVE.
Чутки щодо можливості цього поєдинку йдуть вже давно. Сам Усик, видається, також розглядає цей варіант.
Про кого йдеться
Про американського блогера Джейка Пола. ЗМІ вже деякий час обговорюють варіант цього бою, зазначаючи, що він може відбутися за правилами ММА в октагоні, або на ринзі.
Один із постів про можливий бій з Полом з'явився в сторіз Усика. Він тегнув Пола та залишив "смайлик-спостереження".
Зазначимо, що у пості йдеться про бій саме за правилами ММА, тобто не на класичному ринзі.
Джейк Пол став відомим після бою з легендою боксу Майком Тайсоном, за який отримав 40 мільйонів доларів.
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