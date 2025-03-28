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Усик натякнув на неочікуваний бій та суперника

28 березня 2025 18:14
Олексій Паламарчук - Редактор
Усик натякнув на можливий бій — хто буде суперником
Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa
Олексій Паламарчук - Редактор

Український боксер Олександр Усик продовжує відпочинок після двох перемог над британцем Тайсоном Ф'юрі. Проте, вже розглядає варіанти щодо наступних суперників. 

У Instagram українського чемпіона з'явився цікавий пост, який може натякати на один із майбутніх боїв Усика, пише портал Новини.LIVE. 

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Чутки щодо можливості цього поєдинку йдуть вже давно. Сам Усик, видається, також розглядає цей варіант.

Усик Пол
Олександр Усик проти Джейка Пола. Фото: скриншот

Про кого йдеться 

Про американського блогера Джейка Пола. ЗМІ вже деякий час обговорюють варіант цього бою, зазначаючи, що він може відбутися за правилами ММА в октагоні, або на ринзі. 

Один із постів про можливий бій з Полом з'явився в сторіз Усика. Він тегнув Пола та залишив "смайлик-спостереження".

Зазначимо, що у пості йдеться про бій саме за правилами ММА, тобто не на класичному ринзі. 

Джейк Пол став відомим після бою з легендою боксу Майком Тайсоном, за який отримав 40 мільйонів доларів. 

Нагадаємо, мадридський "Атлетико" цього літа хоче придбати гравця збірної України.

Якщо Сергій Ребров залишить збірну України, вже є кандидат, який готовий його замінити. 

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спорт Олександр Усик ММА бокс Джейк Пол
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