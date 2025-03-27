Олександр Усик може спробувати себе в ММА

Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу за версією WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик може змінити вид єдиноборств. Українець міг би себе спробувати в ММА.

Про це в коментарі DAZN повідомив директор команди Усика Сергій Лапін.

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Джейк Пол. Фото: instagram.com/jakepaul

Усик в ММА

За словами Лапіна, Усик завжди прагнув битися з найкращими та хотів залишити значний слід у боксі. Однак, в майбутньому, коли українець зміцнить свій статус, для нього з’являться нові можливості в кар’єрі.

Лапін також припустив, що бій за правилами ММА проти популярного влогера Джейка Пола міг би відбутися, якщо це буде фінансово вигідно.

Також Лапін не виключив можливості поєдинку з Алексом Перейрою у разі співпраці з Дейною Вайтом.

"Було б цікаво провести бій у клітці проти Джейка Пола за правилами ММА, якщо це буде фінансово вигідно.

Також ми не виключаємо поєдинку з небезпечним Алексом Перейрою — можливо, у співпраці з Дейною Вайтом", — заявив Лапін.

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