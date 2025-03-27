Олександр Усик може спробувати себе в ММА

Джейк Пол у планах Усика — бій в MMA на горизонті
Чемпіон світу за версією WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик може змінити вид єдиноборств. Українець міг би себе спробувати в ММА.
Про це в коментарі DAZN повідомив директор команди Усика Сергій Лапін.
Усик в ММА
За словами Лапіна, Усик завжди прагнув битися з найкращими та хотів залишити значний слід у боксі. Однак, в майбутньому, коли українець зміцнить свій статус, для нього з’являться нові можливості в кар’єрі.
Лапін також припустив, що бій за правилами ММА проти популярного влогера Джейка Пола міг би відбутися, якщо це буде фінансово вигідно.
Також Лапін не виключив можливості поєдинку з Алексом Перейрою у разі співпраці з Дейною Вайтом.
"Було б цікаво провести бій у клітці проти Джейка Пола за правилами ММА, якщо це буде фінансово вигідно.
Також ми не виключаємо поєдинку з небезпечним Алексом Перейрою — можливо, у співпраці з Дейною Вайтом", — заявив Лапін.
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