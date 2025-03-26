Охоронець Мессі вийде на ринг у боксерському бою з Логаном Полом

Охоронець Мессі проведе бій із відомим боксером
Футболіст американського "Інтера" та збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав виклик від зірки єдиноборств. Однак на нього відповів не сам футболіст, а його охоронець.
Американець Логан Пол може вийти на ринг з охоронцем аргентинської зірки футболу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт Яссіна Чуеко.
Ліонель Мессі залишається не тільки популярним футболістом, а й успішним бізнесменом. Нещодавно він випустив бренд енергетичних напоїв під назвою Mas+. Це спричинило скандал. Американський рестлер і популярний ведучий на YouTube Логан Пол звинуватив аргентинця в тому, що той зробив практично аналогічний продукт бренду Prime, яким володіє боєць.
Скандал продовжує розвиватися
Логан Пол є одним із найпопулярніших шоуменів у США. Він вирішив "вичавити максимум" із ситуації з можливим плагіатом енергетиків. Американець викликав Мессі на ринг, щоб провести з ним бій за правилами боксу або змішаних єдиноборств.
Сам аргентинець ніяк не прокоментував ситуацію. Однак його охоронець Яссін Чуеко вирішив відстояти честь спортсмена. Охоронець Мессі є колишнім військовослужбовцем. Він володіє єдиноборствами й в будь-якій ситуації намагається захистити Мессі, хоча не завжди виявляється в змозі наздогнати дітей, які вибігають до футболіста на поле.
Логан Пол поки що не встиг відповісти на виклик Яссіна Чуеко. Однак такий бій може зацікавити глядачів. Рестлер є рідним братом Джейка Пола, який нещодавно переміг у боксерському поєдинку Майка Тайсона.
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