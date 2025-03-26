Охоронець Мессі вийде на ринг у боксерському бою з Логаном Полом

Логан Пол (у центрі) зі своїм братом Джейком і Джоном Джонсом. Фото: instagram.com/loganpaul/

Футболіст американського "Інтера" та збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав виклик від зірки єдиноборств. Однак на нього відповів не сам футболіст, а його охоронець.

Американець Логан Пол може вийти на ринг з охоронцем аргентинської зірки футболу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт Яссіна Чуеко.

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Ліонель Мессі залишається не тільки популярним футболістом, а й успішним бізнесменом. Нещодавно він випустив бренд енергетичних напоїв під назвою Mas+. Це спричинило скандал. Американський рестлер і популярний ведучий на YouTube Логан Пол звинуватив аргентинця в тому, що той зробив практично аналогічний продукт бренду Prime, яким володіє боєць.

Ліонель Мессі (праворуч) та Яссін Чуеко. Фото: Instagram

Скандал продовжує розвиватися

Логан Пол є одним із найпопулярніших шоуменів у США. Він вирішив "вичавити максимум" із ситуації з можливим плагіатом енергетиків. Американець викликав Мессі на ринг, щоб провести з ним бій за правилами боксу або змішаних єдиноборств.

Логан Пол, Джейк Пол, Майк Тайсон та Евандер Холіфілд. Фото: instagram.com/loganpaul/

Сам аргентинець ніяк не прокоментував ситуацію. Однак його охоронець Яссін Чуеко вирішив відстояти честь спортсмена. Охоронець Мессі є колишнім військовослужбовцем. Він володіє єдиноборствами й в будь-якій ситуації намагається захистити Мессі, хоча не завжди виявляється в змозі наздогнати дітей, які вибігають до футболіста на поле.

Логан Пол поки що не встиг відповісти на виклик Яссіна Чуеко. Однак такий бій може зацікавити глядачів. Рестлер є рідним братом Джейка Пола, який нещодавно переміг у боксерському поєдинку Майка Тайсона.

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