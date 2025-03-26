Аргентина розгромила Бразилію і вийшла на Кубок Світу-2026

Леандро Паредес, Родріго Де Пауль і Енцо Фернандес. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Визначився ще один учасник фінальної стадії Кубка Світу-2026. Слідом за збірною Японії на Мундіаль кваліфікувалася національна команда Аргентини.

Підопічні Ліонеля Скалоні обіграли Бразилію без свого лідера, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна Аргентини впевнено виграла відбір на чемпіонат світу в зоні КОНМЕБОЛ. У центральному поєдинку 14 туру чинні володарі Кубка Світу впевнено розгромили Бразилію з рахунком 4:1. "Альбіселесте" виступили без Ліонеля Мессі, але це не врятувало "селесао" від поразки.

Як зіграла Аргентина

Хуліан Альварес в останні місяці набрав оптимальну форму. Форвард "Атлетіко" забив гол у ворота Бенто з "Аль-Насра" і збірної Бразилії вже на 4 хвилині поєдинку. На голи Макаллістера та Фернандеса відповів Кунья, але після перерви син Дієго Сімеоне завершив розгром "селесао". Рафінья так і не дотримав обіцянки, яку дав Ромаріо, і пішов з поля без голу.

Енцо Фернандес забиває гол. Фото: Reuters/Rodrigo Valle

Збірна Аргентини вийшла на ЧС-2026 з першого місця у відбірковій групі. "Альбіселесте" забили 28 м'ячів — більше, ніж будь-яка інша команда. У відповідь підопічні Сімеоне пропустили 8 м'ячів. Лідером за цим показником є Еквадор — 5 голів і друге місце в таблиці з відставанням від лідера у 8 очок.

Збірна Бразилії посідає 4 місце. Вона набрала 21 бал — стільки ж, скільки й Уругвай із Парагваєм.

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