Рафінья дав обіцянку легенді Барселони забити гол у ворота Аргентини

Рафінья. Фото: скриншот

У Південній Америці в кваліфікації до чемпіонату світу-2026 відбудеться найяскравіший матч на цьому континенті. Збірна Бразилії зіграє з Аргентиною.

Щодо майбутнього матчу в коментарі Romário TV висловився бразильський вінгер Рафінья Діас.

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Рафінья погрожує Аргентині

Рафінья в черговому інтерв'ю поспілкувався не просто з легендою збірної Бразилії, а з одним із найвидатніших в історії країни футболістів — Ромаріо.

Легенда запитала Рафінью про те, чи обіграють вони Аргентину, якщо врахувати, що не зіграє у складі суперників Ліонель Мессі.

Рафінья відповів, що вони без сумнівів виграють в Аргентини, як на полі, так і за його межами.

Футболіст зазначив, що щосили намагатиметься забити м'яч.

"Ми переможемо їх, без сумніву. На полі і за його межами, якщо доведеться", — сказав Рафінья.

Ромаріо: "Н***й їх?"

Рафінья: "Н***й їх".

Зазначимо, що матч Аргентини проти Бразилії відбудеться 26 березня о 02.00 за київським часом.

Після 13 турів кваліфікації Аргентина йде на першій позиції, а Бразилія третя.

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