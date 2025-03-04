Син легенди бразильського футболу підпише контракт з українським клубом

Ромаріньо під час тренування. Фото: instagram.com/romarinhoo11/

Син колишнього форварда збірної Бразилії Ромаріо може укласти контракт із клубом Першої ліги чемпіонату України з футболу. Ромаріньо перебуває на перегляді в команді.

ЮКСА вивчає можливість запропонувати гравцеві контракт, повідомляє журналіст Дмитро Вєнков.

Читайте також:

У розташуванні ЮКСА прибув син колишнього нападника каталонської "Барселони" та збірної Бразилії Ромаріо. Він здатний зіграти як у центрі атаки, так і на правому фланзі або на позиції "відтягнутого форварда". Син чемпіона світу 1994 року проходить перегляд в українській команді.

Ромаріо із сином. Фото: instagram.com/romarinhoo11/

Що відомо про Ромаріньо

Це вже не молодий футболіст — у вересні йому виповниться 32 роки. Форвард виступав за різні бразильські клуби, найвідомішими з яких є "Васку да Гама" і "Фігейренсе". Контракт Ромаріньо належить "Америці" з Ріо-де-Жанейро.

Наразі невідомо, хто став ініціатором приїзду бразильця в Україну. Клуб ЮКСА офіційно не оголошував про наміри щодо сина знаменитого Ромаріо. Після 14 турів у першій лізі команда з Київської області посідає передостаннє місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, президент УАФ Андрій Шевченко встановив унікальне досягнення, про яке не всім відомо.

Англійський "Борнмут" змінив трансферну вартість Іллі Забарного через можливий відхід футболіста з клубу.

Сергій Ребров зіткнувся з проблемою незадовго до березневих матчів збірної України в Лізі Націй.

Михайло Мудрик уперше за довгий час продемонстрував, чим займається після вимушеної паузи в кар'єрі.