Сын легенды бразильского футбола подпишет контракт с украинским клубом

Ромариньо во время тренировки. Фото: instagram.com/romarinhoo11/

Сын бывшего форварда сборной Бразилии Ромарио может заключить контракт с клубом Первой лиги чемпионата Украины по футболу. Ромариньо находится на просмотре в команде.

ЮКСА изучает возможность предложить игроку контракт, сообщает журналист Дмитрий Венков.

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В расположении ЮКСА прибыл сын бывшего нападающего каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Ромарио. Он способен сыграть как в центре атаки, так и на правом фланге либо на позиции "оттянутого форварда". Сын чемпиона мира 1994 года проходит просмотр в украинской команде.

Ромарио с сыном. Фото: instagram.com/romarinhoo11/

Что известно о Ромариньо

Это уже не молодой футболист — в сентябре ему исполнится 32 года. Форвард выступал за разные бразильские клубы, самыми известными из которых являются "Васку да Гама" и "Фигейренсе". Контракт Ромариньо принадлежит "Америке" из Рио-де-Жанейро.

Пока неизвестно, кто стал инициатором приезда бразильца в Украину. Клуб ЮКСА официально не объявлял о намерениях в отношении сына знаменитого Ромарио. После 14 туров в первой лиге команда из Киевской области занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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