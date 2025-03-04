Сын легенды бразильского футбола подпишет контракт с украинским клубом

Сын Ромарио может подписать контракт с украинским клубом
Сын бывшего форварда сборной Бразилии Ромарио может заключить контракт с клубом Первой лиги чемпионата Украины по футболу. Ромариньо находится на просмотре в команде.
ЮКСА изучает возможность предложить игроку контракт, сообщает журналист Дмитрий Венков.
В расположении ЮКСА прибыл сын бывшего нападающего каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Ромарио. Он способен сыграть как в центре атаки, так и на правом фланге либо на позиции "оттянутого форварда". Сын чемпиона мира 1994 года проходит просмотр в украинской команде.
Что известно о Ромариньо
Это уже не молодой футболист — в сентябре ему исполнится 32 года. Форвард выступал за разные бразильские клубы, самыми известными из которых являются "Васку да Гама" и "Фигейренсе". Контракт Ромариньо принадлежит "Америке" из Рио-де-Жанейро.
Пока неизвестно, кто стал инициатором приезда бразильца в Украину. Клуб ЮКСА официально не объявлял о намерениях в отношении сына знаменитого Ромарио. После 14 туров в первой лиге команда из Киевской области занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
Напомним, президент УАФ Андрей Шевченко установил уникальное достижение, о котором не всем известно.
Английский "Борнмут" изменил трансферную стоимость Ильи Забарного из-за возможного ухода футболиста из клуба.
Сергей Ребров столкнулся с проблемой незадолго до мартовских матчей сборной Украины в Лиге Наций.
Михаил Мудрик впервые за долгое время продемонстрировал, чем занимается после вынужденной паузы в карьере.
Читайте Новини.LIVE!