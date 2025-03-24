Рафинья дал обещание легенде Барселоны забить гол в ворота Аргентины

Рафинья. Фото: скриншот

В Южной Америке в квалификации к чемпионату мира-2026 состоится самый яркий матч на этом континенте. Сборная Бразилии сыграет с Аргентиной.

Относительно предстоящего матча в комментарии Romário TV высказался бразильский вингер Рафинья Диас.

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Рафинья в очередном интервью пообщался не просто с легендой сборной Бразилии, а с одним из величайших в истории страны футболистов — Ромарио.

Легенда спросила Рафинью о том, обыграют ли они Аргентину, если учесть, что не сыграет в составе соперников Лионель Месси.

Рафинья ответил, что они без сомнений выиграют у Аргентины, как на поле, так и за его пределами.

Футболист отметил, что изо всех сил постарается забить мяч.

"Мы победим их, без сомнения. На поле и за его пределами, если придется", — сказал Рафинья.

Ромарио: "Н***й их?"

Рафинья: "Н***й их".

Отметим, что матч Аргентины против Бразилии состоится 26 марта в 02.00 по киевскому времени.

После 13 туров квалификации Аргентина идет на первой позиции, а Бразилия третья.

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