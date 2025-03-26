Аргентина разгромила Бразилию и вышла на Кубок Мира-2026

Сборная Аргентины сделала шаг к защите титула чемпиона мира
Определился еще один участник финальной стадии Кубка Мира-2026. Вслед за сборной Японии на Мундиаль квалифицировалась национальная команда Аргентины.
Подопечные Лионеля Скалони обыграли Бразилию без своего лидера, сообщает портал Новини.LIVE.
Сборная Аргентины уверенно выиграла отбор на чемпионат мира в зоне КОНМЕБОЛ. В центральном поединке 14 тура действующие обладатели Кубка Мира уверенно разгромили Бразилию со счетом 4:1. "Альбиселесте" выступили без Лионеля Месси, но это не спасло "селесао" от поражения.
Как сыграла Аргентина
Хулиан Альварес в последние месяцы набрал оптимальную форму. Форвард "Атлетико" забил гол в ворота Бенто из "Аль-Насра" и сборной Бразилии уже на 4 минуте поединка. На голы Макаллистера и Фернандеса ответил Кунья, но после перерыва сын Диего Симеоне завершил разгром "селесао". Рафинья так и не сдержал обещание, которое дал Ромарио, и ушел с поля без гола.
Сборная Аргентины вышла на ЧМ-2026 с первого места в отборочной группе. "Альбиселесте" забили 28 мячей — больше, чем любая другая команда. В ответ подопечные Симеоне пропустили 8 мячей. Лидером по этому показателю является Эквадор — 5 голов и второе место в таблице с отставанием от лидера в 8 очков.
Сборная Бразилии занимает 4 место. Она набрала 21 балл — столько же, сколько и Уругвай с Парагваем.
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