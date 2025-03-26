Телохранитель Месси выйдет на ринг в боксерском бою с Логаном Полом

Логан Пол (в центре) со своим братом Джейком и Джоном Джонсом. Фото: instagram.com/loganpaul/

Футболист американского "Интера" и сборной Аргентины Лионель Месси получил вызов от звезды единоборств. Однако на него ответил не сам футболист, а его телохранитель.

Американец Логан Пол может выйти на ринг с охранником аргентинской звезды футбола, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Яссина Чуеко.

Читайте также:

Лионель Месси остается не только популярным футболистом, но и успешным бизнесменом. Недавно он выпустил бренд энергетических напитков под названием Mas+. Это вызвало скандал. Американский рестлер и популярный ведущий на YouTube Логан Пол обвинил аргентинца в том, что тот сделал практически аналогичный продукт бренду Prime, которым владеет боец.

Лионель Месси (справа) и Яссин Чуеко. Фото: Instagram

Скандал продолжает развиваться

Логан Пол является одним из самых популярных шоуменов в США. Он решил "выжать максимум" из ситуации с возможным плагиатом энергетиков. Американец вызвал Месси на ринг, чтобы провести с ним бой по правилам бокса или смешанных единоборств.

Логан Пол, Джейк Пол, Майк Тайсон и Эвандер Холифилд. Фото: instagram.com/loganpaul/

Сам аргентинец никак не прокомментировал ситуацию. Однако его охранник Яссин Чуеко решил отстоять честь спортсмена. Телохранитель Месси является бывшим военнослужащим. Он владеет единоборствами и в любой ситуации пытается защитить Месси, хотя не всегда оказывается в состоянии догнать детей, которые выбегают к футболисту на поле.

Логан Пол пока не успел ответить на вызов Яссина Чуеко. Однако такой бой может заинтересовать зрителей. Рестлер является родным братом Джейка Пола, который недавно победил в боксерском поединке Майка Тайсона.

Напомним, известный журналист рассекретил зарплату Андрея Шевченко в УАФ.

Александр Шовковский получил ультиматум, который он должен выполнить, чтобы сохранить работу.

В "Шахтере" планируют заменить Марино Пушича известным тренером.

Артем Милевский поделился с поклонниками новостями о состоянии своего бизнеса.