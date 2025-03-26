Телохранитель Месси выйдет на ринг в боксерском бою с Логаном Полом

Телохранитель Месси проведет бой с известным боксером
Футболист американского "Интера" и сборной Аргентины Лионель Месси получил вызов от звезды единоборств. Однако на него ответил не сам футболист, а его телохранитель.
Американец Логан Пол может выйти на ринг с охранником аргентинской звезды футбола, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Яссина Чуеко.
Лионель Месси остается не только популярным футболистом, но и успешным бизнесменом. Недавно он выпустил бренд энергетических напитков под названием Mas+. Это вызвало скандал. Американский рестлер и популярный ведущий на YouTube Логан Пол обвинил аргентинца в том, что тот сделал практически аналогичный продукт бренду Prime, которым владеет боец.
Скандал продолжает развиваться
Логан Пол является одним из самых популярных шоуменов в США. Он решил "выжать максимум" из ситуации с возможным плагиатом энергетиков. Американец вызвал Месси на ринг, чтобы провести с ним бой по правилам бокса или смешанных единоборств.
Сам аргентинец никак не прокомментировал ситуацию. Однако его охранник Яссин Чуеко решил отстоять честь спортсмена. Телохранитель Месси является бывшим военнослужащим. Он владеет единоборствами и в любой ситуации пытается защитить Месси, хотя не всегда оказывается в состоянии догнать детей, которые выбегают к футболисту на поле.
Логан Пол пока не успел ответить на вызов Яссина Чуеко. Однако такой бой может заинтересовать зрителей. Рестлер является родным братом Джейка Пола, который недавно победил в боксерском поединке Майка Тайсона.
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