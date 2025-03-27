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Джейк Пол в планах Усика — бой в MMA на горизонте

27 марта 2025 06:45
Алексей Паламарчук - Редактор
Александр Усик может попробовать себя в ММА
Александр Усик. Фото: Reuters
Алексей Паламарчук - Редактор

Чемпион мира по версии WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик может сменить вид единоборств. Украинец мог бы себя попробовать в ММА.

Об этом в комментарии DAZN сообщил директор команды Усика Сергей Лапин.

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Джейк Пол. Фото: instagram.com/jakepaul

Усик в ММА

По словам Лапина, Усик всегда стремился драться с лучшими и хотел оставить значительный след в боксе. Однако, в будущем, когда украинец укрепит свой статус, для него появятся новые возможности в карьере.

Лапин также предположил, что бой по правилам ММА против популярного влогера Джейка Пола мог бы состояться, если это будет финансово выгодно.

Также Лапин не исключил возможности поединка с Алексом Перейрой в случае сотрудничества с Дэйной Уайтом.

"Было бы интересно провести бой в клетке против Джейка Пола по правилам ММА, если это будет финансово выгодно.

Также мы не исключаем поединка с опасным Алексом Перейрой — возможно, в сотрудничестве с Дейной Уайтом", — заявил Лапин.

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