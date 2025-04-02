Усик о поясе WBC у Трампа — готов отдать все ради мира

Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион мира WBC, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик оставил свой след в Белом доме. Именно его пояс WBC за победу в первом бою с Тайсоном Фьюри Владимир Зеленский подарил Дональду Трампу.

О своем поясе Усик рассказал в комментарии Washington Post.

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Усик готов отдать Трампу пояса

Александра спросили относительно того, заслуживает ли Трамп его пояса. Усик ответил очень дипломатично, отметив, что за мир в Украине готов отдать все свои чемпионские пояса.

"Знаете, заслуживает Трамп этого или нет — это не вопрос. Если это приведет к миру в нашей стране, я готов отдать все свои пояса", — заявил Усик.

После ссоры Зеленского и Трампа в Овальном кабинете пояс Усика остался в Белом доме и его отнесли к другим сувенирам.

Отметим, что Усик за свою карьеру выиграл 23 профессиональных поединка, 14 нокаутами и ни разу не проиграл.

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