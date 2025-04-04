Роналду підпише контракт з Манчестер Сіті, відомі умови

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

У європейському футболі готується трансферна "бомба". Вона пов'язана з одним із найвідоміших гравців останніх десятиліть.

Англійський "Манчестер Сіті" зацікавлений у підписанні португальця Кріштіану Роналду, повідомляє TransferFeed.

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Мова йде виключно про конкретний період часу. І є обставини, від яких залежить це підписання.

Роналду та "Манчестер Сіті"

Англійський клуб розглядає варіант із підписанням Роналду виключно на Клубний чемпіонат світу 2025 року.

Це залежить від гри португальця та його адаптації до стилю команди під час турніру. Крім того, питання стоїть у його контракті із "Аль-Насром".

У ЗМІ зазначають, що поки що ніяких офіційних пропозицій щодо його переходу не було.

Раніше Роналду натякав на можливий перехід до команди Гвардіоли. На Globe Soccer Awards він відповів на конкретне запитання щодо можливого продовження кар'єри у "Сіті" словами "Ніколи не знаєш".

Португальський форвард Кріштіану Роналду. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

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