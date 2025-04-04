Судова суперечка між Шахтарем і Дніпром-1 через трансфер Піхальонка — деталі

Олександр Піхальонок. Фото: "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Олександр Піхальонок менше ніж рік грає у клубі й вже став ключовою фігурою. Саме колишній гравець "Шахтаря" та "Дніпра-1"забив переможний гол у ворота "Руху" в чвертьфіналі Кубка України.

Поки у Піхальонка все добре в "Динамо", між його колишніми клубами тривають судові баталії, повідомила "Трибуна".

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Що не можуть поділити "Шахтар" та "Дніпро-1"

Як стало відомо, "гірники" звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області, вимагаючи визнати "дніпрян" банкрутом через несплату 480 тисяч доларів — 20% від трансферної суми, яку донецький клуб мав отримати за угодою 2021 року, коли Піхальонок перейшов із "Шахтаря" в "Дніпро-1".

"Динамо" влітку 2024 року перерахувало 2.4 млн доларів за трансфер, але "Дніпро-1" стверджує, що не отримав ці кошти.

Виявилося, що 3 липня 2024 року "Дніпро-1" уклав тристоронню угоду з "Динамо" та ТОВ "Віжн ТБ", передавши останньому право на компенсацію.

ТОВ "Віжн ТБ", пов’язане з медіахолдингом 1+1 media та олігархом Ігорем Коломойським. На тлі фінансової кризи "Дніпра-1", який згодом знявся зі змагань, це рішення виглядає підозріло. "Шахтар" наполягає на виплаті, а "Динамо" підтвердило перерахування коштів платіжками.

Суд першої інстанції відхилив позов "Шахтаря", але клуб готує апеляцію.

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