Роман Кадємін — як український коментатор став пропагандистом РФ

Колишній український коментатор Роман Кадємін. Фото: телеканал "Інтер"

Його голос відомий багатьом вболівальникам спорту. Довгий час він був одним із найпопулярніших спортивних коментаторів країни.

Зараз Роман Кадємін вже не коментує спортивні змагання. Він втік з України до Німеччини, звідки транслює на своїх соціальних платформах проросійські меседжі, пише портал Новини.LIVE.

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Роман Кадємін на мітингу в Німеччині. Фото: скриншот

Хто такий Роман Кадємін

Роман Кадємін народився у німецькому місті Потсдам. Працював на телеканалі "Інтер", також брав участь у створенні документальних фільмів про спорт.

Далі була спортивна редакція ТРК "Київ" і повернення на "Інтер", де Кадємін, зокрема, вів програму "Великий бокс", а також коментував футбольні матчі.

Пізніше Кадємін став працювати на MEGOGO, де очолив спортивне мовлення.

Кадємін та його втеча

У лютому 2024 року стало відомо, що Кадємін втік з України. Хоча сам він стверджував, що "виїхав абсолютно законно" і зробив це ще в березні 2022 року.

Він розповів, що спочатку жив у Литві та Латвії, а потім переїхав до Німеччини. Саме з Німеччини він почав активно транслювати маніпулятивні відео щодо України та війни.

Кадємін та його пропаганда

Ось лише декілька цитат колишнього українського коментатора, озвучених через його соцплатформи.

"Що сьогодні пропонує Україна "президентам" — резидентам, своїм громадянам, які опинилися за кордоном? Повернутися до України, піти на фронт і, найімовірніше, загинути. Воювати за що? Знаючи, наскільки Україна загрузла в корупції, знаючи, що діти, дружини, сім'ї керівників держави, посадовців середньої руки давно перебувають за кордоном. Діти призовного віку перебувають за кордоном. Воювати за те, що хтось може виїхати спокійно, а хтось узагалі не має цієї можливості?"

"Усі, у кого була можливість, усі виїхали, і нормально. Тих, хто залишився, я теж не засуджую. Напевно, у вас були свої причини".

При цьому Кадємін пішов ще далі. Він записав інтерв'ю з колишнім прем'єром Миколою Азаровим, а також послом РФ в Німеччині Сергієм Нечаєвим.

А ще підтримував мітинги проти ТЦК в Берліні, проросійського кандидата на виборах в Молдові, жалкував про "поступки" Януковича та критикував Усика за "зраду поглядам".

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