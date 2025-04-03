Роман Кадемин — как украинский комментатор стал пропагандистом РФ

Бывший украинский комментатор Роман Кадемин. Фото: телеканал "Интер"

Его голос известен многим болельщикам спорта. Долгое время он был одним из самых популярных спортивных комментаторов страны.

Сейчас Роман Кадемин уже не комментирует спортивные соревнования. Он сбежал из Украины в Германию, откуда транслирует на своих социальных платформах пророссийские месседжи, пишет портал Новини.LIVE.

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Роман Кадемин на митинге в Германии. Фото: скриншот

Кто такой Роман Кадемин

Роман Кадемин родился в немецком городе Потсдам. Работал на телеканале "Интер", также участвовал в создании документальных фильмов о спорте.

Далее была спортивная редакция ТРК "Киев" и возвращение на "Интер", где Кадемин, в частности, вел программу "Большой бокс", а также комментировал футбольные матчи.

Позже Кадемин стал работать на MEGOGO, где возглавил спортивное вещание.

Кадемин и его побег

В феврале 2024 года стало известно, что Кадемин сбежал из Украины. Хотя сам он утверждал, что "выехал абсолютно законно" и сделал это еще в марте 2022 года.

Он рассказал, что сначала жил в Литве и Латвии, а затем переехал в Германию. Именно из Германии он начал активно транслировать манипулятивные видео об Украине и войне.

Кадемин и его пропаганда

Вот лишь несколько цитат бывшего украинского комментатора, озвученных через его соцплатформы.

"Что сегодня предлагает Украина "президентам" — резидентам, своим гражданам, которые оказались за рубежом? Вернуться в Украину, пойти на фронт и, вероятнее всего, погибнуть. Воевать за что? Зная, насколько Украина погрязла в коррупции, зная, что дети, жены, семьи руководителей государства, чиновников средней руки давно находятся за границей. Дети призывного возраста находятся за границей. Воевать за то, что кто-то может выехать спокойно, а кто-то вообще не имеет этой возможности?"

"Все, у кого была возможность, все выехали, и нормально. Тех, кто остался, я тоже не осуждаю. Наверное, у вас были свои причины".

При этом, Кадемин пошел еще дальше. Он записал интервью с бывшим премьером Николаем Азаровым, а также послом РФ в Германии Сергеем Нечаевым.

А еще поддерживал митинги против ТЦК в Берлине, пророссийского кандидата на выборах в Молдове, сожалел об "уступках" Януковича и критиковал Усика за "измену взглядам".

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