Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Роман Кадемин — от спортивного комментатора до рупора Кремля arrow

Роман Кадемин — от спортивного комментатора до рупора Кремля

3 апреля 2025 18:01
Максим Коваленко - Редактор
Роман Кадемин — как украинский комментатор стал пропагандистом РФ
Бывший украинский комментатор Роман Кадемин. Фото: телеканал "Интер"
Максим Коваленко - Редактор

Его голос известен многим болельщикам спорта. Долгое время он был одним из самых популярных спортивных комментаторов страны.

Сейчас Роман Кадемин уже не комментирует спортивные соревнования. Он сбежал из Украины в Германию, откуда транслирует на своих социальных платформах пророссийские месседжи, пишет портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Что о нем известно? Как он исчез из Украины и появился в Германии. Разбираем подробнее.

Роман Кадємін
Роман Кадемин на митинге в Германии. Фото: скриншот

Кто такой Роман Кадемин

Роман Кадемин родился в немецком городе Потсдам. Работал на телеканале "Интер", также участвовал в создании документальных фильмов о спорте.

Далее была спортивная редакция ТРК "Киев" и возвращение на "Интер", где Кадемин, в частности, вел программу "Большой бокс", а также комментировал футбольные матчи.

Позже Кадемин стал работать на MEGOGO, где возглавил спортивное вещание.

Кадемин и его побег

В феврале 2024 года стало известно, что Кадемин сбежал из Украины. Хотя сам он утверждал, что "выехал абсолютно законно" и сделал это еще в марте 2022 года.

Он рассказал, что сначала жил в Литве и Латвии, а затем переехал в Германию. Именно из Германии он начал активно транслировать манипулятивные видео об Украине и войне.

Кадемин и его пропаганда

Вот лишь несколько цитат бывшего украинского комментатора, озвученных через его соцплатформы.

"Что сегодня предлагает Украина "президентам" — резидентам, своим гражданам, которые оказались за рубежом? Вернуться в Украину, пойти на фронт и, вероятнее всего, погибнуть. Воевать за что? Зная, насколько Украина погрязла в коррупции, зная, что дети, жены, семьи руководителей государства, чиновников средней руки давно находятся за границей. Дети призывного возраста находятся за границей. Воевать за то, что кто-то может выехать спокойно, а кто-то вообще не имеет этой возможности?"

"Все, у кого была возможность, все выехали, и нормально. Тех, кто остался, я тоже не осуждаю. Наверное, у вас были свои причины".

При этом, Кадемин пошел еще дальше. Он записал интервью с бывшим премьером Николаем Азаровым, а также послом РФ в Германии Сергеем Нечаевым.

А еще поддерживал митинги против ТЦК в Берлине, пророссийского кандидата на выборах в Молдове, сожалел об "уступках" Януковича и критиковал Усика за "измену взглядам".

Напомним, стали известны способы оперативного похудения, которые дадут результат уже к ближайшему лету.

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола летом может переехать в чемпионат Италии.

Игрок сборной Украины Александр Зинченко имеет еще один вариант продолжения карьеры после английского "Арсенала".

Украинский голкипер Андрей Лунин сомневается в своем будущем в мадридском "Реале".

журналисты спорт пропаганда комментатор Россия
Реклама
Реклама
Реклама