Зинченко ждут в Италии и Испании, Арсенал готов продать игрока

Александр Зинченко благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/arsenal/

Защитник Александр Зинченко проводит последние месяцы в английской Премьер-лиги. Уже летом в карьере игрока произойдут серьезные перемены.

"Канониры" хотят продать Зинченко, на игрока претендуют клубы из разных лиг, сообщает Tutto Mercato.

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"Арсенал" внес Александра Зинченко в список игроков, которые летом покинут Лондон. Английский клуб рассчитывает заработать на трансфере украинца порядка 20 млн евро. У "канониров" уже есть предложения по футболисту.

Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/arsenal/

Новый вариант для Зинченко

Главным претендентом на украинского игрока является мадридский "Атлетико", который мог оформить трансфер Александра еще зимой, но не успел согласовать с "Арсеналом" условия сделки. Также на футболиста сборной Украины претендует дортмундская "Боруссия".

Александр Зинченко во время матча. Фото: instagram.com/arsenal/

Теперь в этом списке оказался и туринский "Ювентус". Новый тренер команды Игор Тудор назвал руководству клуба проблемные позиции, которые требуют усиления. Одной из них оказалась позиция левого защитника. Зинченко стал главным претендентом на это место в итальянской команде, которая летом может сделать "Арсеналу" официальное предложение по игроку.

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