Шапаренко назвал идеального тренера для Динамо

Николай Шапаренко в атаке. Фото: "Динамо"

Звездный полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко пока только набирает оптимальную форму. После зимних сборов он тяжело заболел и долгое время не мог играть на своем высоком уровне.

Шапаренко дал первое за долгое время блиц-интервью, передает dynamo.kiev.ua.

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Отвечая на вопросы Шапаренко рассказал, что из нынешнего состава "Динамо" ветеран Андрей Ярмоленко имеет потенциал, чтобы стать классным главным тренером.

Николай также рассказал, что первая его футбольная форма была Андрея Шевченко из "Милана". Того же Шевченко он считает своим кумиром в детстве. Больше всего Николаю запомнился дальний гол, который нынешний глава УАФ забил Джанлуиджи Буффону, защищавшему ворота "Ювентуса".

Интересно, что из всех качеств, которые были у Шевченко, Шапаренко хотел бы перенять лидерские качества.

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